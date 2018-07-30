Соперник "Мариуполя" в Лиге Европы выпустил футболки без России
Возвращение в еврокубки "Юргорден" отметил специальным принтом
Шведский "Юргорден" перед выездным матчем с "Мариуполем" в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки.
На футболках в клубных сине-голубых цветах изображена карта Европы. При этом на карте отсутствует Россия, в то же время силуэты Украины нарисованы с Крымом.
Такую футболку шведские болельщики могут купить за 249 крон (около 760 гривен).
Напомним, "Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом" в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Украинский клуб пропустил гол в компенсированное время. Ответная встреча пройдет 2 августа в городе Одесса.
Кстати, 7-кратный чемпион Швеции "Юргорден", который не раз выступал на евроарене, последний раз играл в еврокубках в 2008 году – прошел во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА эстонскую "Флору", но в следующем этапе его остановил норвежский "Русенборґ".
Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".
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