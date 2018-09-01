Соперник "Шахтера" усилился нападающим перед Лигой чемпионов

Французский "Лион" объявил о приобретении нападающего шотландского "Селтика" Муссы Дембеле. Сумма трансфера составила 22 млн евро. С футболистом заключен пятилетний контракт.

22-летний форвард перешел в стан шотландцев в 2016 году. За это время он провел 94 матча, в которых забил 51 мяч и отдал 18 результативных передач. В составе "Селтика" дважды выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии. Мусса является воспитанником "Пари Сен-Жермен", но вся его карьера прошла в Великобритании – помимо "Селтика" он также выступал за английский "Фулхэм".

Предполагается, что Дембеле заменит Мариано Диаса, перешедшего в "Реал".

"Лион" в турнирной таблице Лиги 1 занимает пятое место, набрав шесть очков. В четвертом туре команда на своем поле уступила "Ницце" со счетом – 0:1.

Напомним, что в четверг, 30 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам "Лион" попал в одну группу с донецким "Шахтером", а также с английским "Манчестер Сити" и немецким "Хоффенхаймом".