Соперник Украины по Лиге Наций потерпел самое крупное поражение в своей истории, уступив России

Сегодня, 21:17

Чехи во второй раз в истории проиграли с разницей в четыре мяча

Фото AFP
Фото AFP

Сборная Чехии разгромно уступила сборной России в товарищеском матче на "Ростов-Арене" (1:5). Это повторение крупнейшего поражения в истории чешской сборной. Ранее Чехия проигрывала с разницей в четыре мяча только однажды. Это произошло перед ЧМ-2018 в товарищеском матче со сборной Австралии – 0:4.

До этого чехи проиграли пять матчей с разницей минус 3: Швейцарии, Норвегии, Дании и Германии – 0:3, России – 1:4.

Россия – Чехия – 5:1
Голы: Ионов (8, 29, пен), Заболотный (24), Ерохин (78), Полоз (83) – Соучек (74)

Россия: Лунев, Семенов, Рауш (Сорокин, 87), Фернандес (Смольников, 64), Нойштедтер, Кузяев, Газинский (Камболов, 85), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).

Чехия: Коубек, Ржезник, Цоуфал, Боржил, Калас (Брабец, 46), Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горшава (Сикора, 65), Янкто, Змргал, Тецл (Крменчик, 71).

Предупреждения: Боржил (29), Соучек (63).

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А вчера во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.
футбол, товарищеский матч, сборная России, сборная Чехии

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