Составлен список самых переоцененных спортсменов в мире: Роналду и Месси есть и здесь

Популярный сайт thetoptens.com, специализирующийся на различных рейтингах, составил список самых переоцененных спортсменов в истории. Сомнительный рейтинг возглавил бывший футболист "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Пари Сен-Жермен" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее мы писали, что Бекхэм не сидит без дела и уже договаривается о покупке полузащитника "Реала" для своего клуба MLS.

Следом за ним расположился легендарный баскетболист, олимпийский чемпион и четырехкратный победитель НБА Шакил О’Нил. Кроме него в первой 10-ке еще три знаменитых баскетболиста – Коби Брайант, Леборн Джеймс и Скотти Пиппен.

"Король футбола" Пеле расположился на пятом месте. Другой знаменитый футболист португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" открывает второй десяток, а нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси занимает 46-е место.

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Легенда бокса Мохаммед Али оказался на 39-й строчке. Из его звездных коллег можно выделить Майка Тайсона (14) и Мэнни Пакьяо (17). Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.

Кроме этого в ТОП-50 присутствуют такие знаменитости из мира спорта как Майкл Джордан, Роналдиньо, Том Брэди, Дирк Новицки, Яо Мин, Тайгер Вудс.

ТОП-10 рейтинга самых переоцененных спортсменов в истории:

1. Дэвид Бекхэм (футбол)

2. Шакил О’Нил (баскетбол)

3. Мишель Ви (гольф)

4. Пеле (футбол)

5. Террелл Оуэнс (НФЛ)

6.Илай Мэннинг (НФЛ)

7. Коби Брайант (баскетбол)

8. Леброн Джеймс (баскетбол)

9. Даника Патрик (автоспорт)

10. Скотти Пиппен (НБА)

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