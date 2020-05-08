Составлен список самых переоцененных спортсменов в мире: Роналду и Месси есть и здесь

Популярный сайт thetoptens.com, специализирующийся на различных рейтингах, составил список самых переоцененных спортсменов в истории. Сомнительный рейтинг возглавил бывший футболист "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Пари Сен-Жермен" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее мы писали, что Бекхэм не сидит без дела и уже договаривается о покупке полузащитника "Реала" для своего клуба MLS.
Следом за ним расположился легендарный баскетболист, олимпийский чемпион и четырехкратный победитель НБА Шакил О’Нил. Кроме него в первой 10-ке еще три знаменитых баскетболиста – Коби Брайант, Леборн Джеймс и Скотти Пиппен.
"Король футбола" Пеле расположился на пятом месте. Другой знаменитый футболист португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" открывает второй десяток, а нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси занимает 46-е место.
Легенда бокса Мохаммед Али оказался на 39-й строчке. Из его звездных коллег можно выделить Майка Тайсона (14) и Мэнни Пакьяо (17). Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.
Кроме этого в ТОП-50 присутствуют такие знаменитости из мира спорта как Майкл Джордан, Роналдиньо, Том Брэди, Дирк Новицки, Яо Мин, Тайгер Вудс.
ТОП-10 рейтинга самых переоцененных спортсменов в истории:
- 1. Дэвид Бекхэм (футбол)
- 2. Шакил О’Нил (баскетбол)
- 3. Мишель Ви (гольф)
- 4. Пеле (футбол)
- 5. Террелл Оуэнс (НФЛ)
- 6.Илай Мэннинг (НФЛ)
- 7. Коби Брайант (баскетбол)
- 8. Леброн Джеймс (баскетбол)
- 9. Даника Патрик (автоспорт)
- 10. Скотти Пиппен (НБА)
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