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Составлен список самых переоцененных спортсменов в мире: Роналду и Месси есть и здесь

8 мая, 11:16

Александр Трикиша

В сомнительный рейтинг попало множество легендарных спортсменов

Популярный сайт thetoptens.com, специализирующийся на различных рейтингах, составил список самых переоцененных спортсменов в истории. Сомнительный рейтинг возглавил бывший футболист "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Пари Сен-Жермен" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее мы писали, что Бекхэм не сидит без дела и уже договаривается о покупке полузащитника "Реала" для своего клуба MLS.

Следом за ним расположился легендарный баскетболист, олимпийский чемпион и четырехкратный победитель НБА Шакил О’Нил. Кроме него в первой 10-ке еще три знаменитых баскетболиста – Коби Брайант, Леборн Джеймс и Скотти Пиппен.

"Король футбола" Пеле расположился на пятом месте. Другой знаменитый футболист португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" открывает второй десяток, а нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси занимает 46-е место.

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Легенда бокса Мохаммед Али оказался на 39-й строчке. Из его звездных коллег можно выделить Майка Тайсона (14) и Мэнни Пакьяо (17). Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.

Кроме этого в ТОП-50 присутствуют такие знаменитости из мира спорта как Майкл Джордан, Роналдиньо, Том Брэди, Дирк Новицки, Яо Мин, Тайгер Вудс.

ТОП-10 рейтинга самых переоцененных спортсменов в истории:

  • 1. Дэвид Бекхэм (футбол)
  • 2. Шакил О’Нил (баскетбол)
  • 3. Мишель Ви (гольф)
  • 4. Пеле (футбол)
  • 5. Террелл Оуэнс (НФЛ)
  • 6.Илай Мэннинг (НФЛ)
  • 7. Коби Брайант (баскетбол)
  • 8. Леброн Джеймс (баскетбол)
  • 9. Даника Патрик (автоспорт)
  • 10. Скотти Пиппен (НБА)

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футболист боксер Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Лионель Месси Пеле Мохаммед Али Шакил О’Нил

Источник: Сегодня|Спорт

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