Бекхэм не сидит без дела и уже договаривается о покупке полузащитника "Реала" для своего клуба

Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм с недавних пор является владельцем клуба североамериканской футбольной лиги MLS "Интер Майами" и в ближайшее время намерен усилить свою команду полузащитником мадридского "Реала" Хамесом Родригесом. По информации Goal, 44-летний англичанин уже связывался по этому поводу с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

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Бекхэм считает, что подписание футболиста уровня Хамеса, несмотря на все проблемы игрока в "Реале", поможет "Майами" с коммерческой точки зрения. Напомним, что контракт Родригеса с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в 32 миллионов евро. Отметим, что первым тренером команды Бекхэма станет победитель Лиги чемпионов.

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Хамес Родригес в шоке / Фото: Reuters

Мы также писали, что в Мадриде устроят массовую чистку – клуб украинца Лунина готов избавиться от шести футболистов в ближайшее трансферное окно, включая Хамеса. При этом сам хавбек заинтересован в переходе в другую команду.

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