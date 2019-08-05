В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Определились пары в "Пути чемпионов" и "Пути представителей лиг". На этом этапе своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо", которое встретится с бельгийским "Брюгге".
Состав пар раунда плей-офф выглядит следующим образом:
Путь чемпионов
"Динамо Загреб" (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) – "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)
"Клуж" (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) – "Славия (Чехия)
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)
Путь представителей лиг
"Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо Киев" (Украина)
"Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия) / "Порту" (Португалия)
Отметим, что на данном этапе стартуют две команды (чемпионы ассоциаций, занимающих 12-е и 13-е места в рейтинге УЕФА). К ним присоединятся шесть победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов, матчи которого пройдут 6/7 и 13 августа.
Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА – по четыре сеяных и несеяных. Победитель пары третьего отборочного раунда получит коэффициент сеяной команды в своем противостоянии.
Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.
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