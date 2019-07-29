"Состояние убитое": тренер "Шахтера" страдает после поражения от "Динамо"

Португалец Луиш Каштру выпустил из рук трофей в своем первом матче у руля "горняков"

Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Динамо" в Суперкубке Украины. Напомним, 57-летний португалец был близок к завоеванию своего первого трофея с "горняками" уже в дебютном официальном матче у руля команды. "Шахтер" повел в счете благодаря голу Алана Патрика, забитому в конце первого тайма. Однако в концовке встречи "Динамо" забило два мяча за три минуты (отличились Бурда и Гармаш), что позволило киевлянам пополнить собственную коллекцию трофеев. Теперь счет по завоеванным Суперкубкам Украины в противостоянии "Динамо" и "Шахтера" сравнялся – 8:8.

Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"

"Сегодняшний матч не связан с будущим. Наша главная цель – победить в чемпионате Украины, который для нас начинается 31 июля матчем с "Александрией", – заявил после поражения от "Динамо" в игре за Суперкубок-2019 главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. - Но сегодня я расстроен, игроки тоже расстроены, так как мы не добились нужного результата. Мы продемонстрировали сильную игру, владели мячом и создавали моменты. Но в итоге проиграли, поэтому состояние убитое. Мы знаем, каким мог быть результат. Ребята старались и отдавались игре".

Смотрите гол Алана Патрика в ворота "Динамо"

"Во второй половине "Динамо" только три раза добралось до наших ворот, но забило два гола. Иногда создавать моменты мало, надо забивать. Большинство людей смотрит только на результат, а мы, тренеры, анализируем игру. Да, сегодня грустный день, так как проиграли финал, но мы играли на хорошем, высоком уровне. Это нас оставляет довольными, но цель – побеждать. Отлично удавалось вскрывать оборону соперника, но и киевляне хотели достичь хорошего результата. У них это получилось, хочу их поздравить. Будем работать, чтобы стать чемпионами – это наша главная цель", – подчеркнул Луиш Каштру.

Смотрите голы Бурды и Гармаша в ворота "Шахтера"

"Мы – семья. Это хорошая семья, которая знает, как вместе страдать и радоваться, как быть счастливыми. Сейчас мы вместе страдаем. Я никогда не буду прятаться и находить отговорки: выиграл – выиграл, проиграл – проиграл. Нас ждет большое количество побед, мы сделаем свой путь победным. Я недоволен результатом, но не игроками", – сказал Луиш Каштру в эфире программы "Великий футбол".

Как мы писали ранее, проиграв "Динамо", тренер "Шахтера" Каштру повторил судьбу Фонсеки и Луческу. Карма первого Суперкубка - новый наставник "горняков" начал на своем посту так же неудачно, как и оба его предшественника.

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