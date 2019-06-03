Сотни болельщиков пришли проститься с погибшим в ДТП рекордсменом Лиги Европы
Испански футболист погиб в автокатастрофе вместе с двоюродным братом
На домашнем стадионе "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" прошла прощальная церемония с погибшим в ДТП футболистом Хосе Антонио Рейесом. Напомним, трагедия произошла на участке трассы Севилья – Утрера. Автомобиль "Mercedes Brabus S550", который принадлежал Рейесу, на высокой скорости вылетел с дороги, ударился о бетонные блоки, несколько раз перевернулся, после чего загорелся. Вместе с Рейесом скончался его 23-летний двоюродный брат Хонатан Рейес.
Испанская футбольная федерация посмертно наградила футболиста золотой медалью с бриллиантами. Церемонию посетили руководители "Севильи", президент "Реала" Флорентино Перес, капитан "сливочных" Серхио Рамос и легенда мадридцев Рауль.
Рейес является воспитанником "Севильи" и выступал за команду с 2012 по 2016 год. Рейесу принадлежит уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы! Был чемпионом Англии с "Арсеналом", с которым также играл в финале Лиги чемпионов. А также выигрывал чемпионат Испании с "Реалом".
Ранее о погибшем в ДТП Рейесе жестко высказался знаменитый вратарь "Реала" Сантьяго Каньисарес: "Не делайте из него героя".
В субботу состоялся финал Лиги чемпионов:
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