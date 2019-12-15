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Союз Ибрагимовича и "Милана" на гране краха: у шведа очень жесткие требования

15 декабря, 16:22

Златан хочет зарабатывать в итальянском клубе довольно крупную сумму

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

"Милан" продолжает вести переговоры о переходе бывшего нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

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Шведский игрок рассчитывает подписать соглашение, рассчитанное на 18 месяцев и общие выплаты в размере 10 миллионов евро за этот период.

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"Милан", в свою очередь, готов предложить контракт до июня с опцией продления на случай, если команде удастся завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов подписать Ибрагимовича на срок до 2021 года. Златан является воспитанником "Мальме". За основную команду "небесно-голубых" 38-летний нападающий выступал с 1999 по 2001 год.

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Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Corriere dello Sport

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