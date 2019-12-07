"Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону": футбольный "каратист" Ибрагимович обнародовал свою кино-мечту

От скромности не умрет - скандальный шведский нападающий назвал себя "футбольным Квентином Тарантино"

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, никогда не страдавший излишней скромностью, в этот раз сравнил себя с американским кинорежиссером Квентином Тарантино. Напомним, на днях статую великого Ибрагимовича осквернили прямо посреди улицы рассерженные фанаты.

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Златан Ибрагимович / Фото: Instagram

"Квентин Тарантино – история кино, а я история футбола, – заявил Златан Ибрагимович. – Он очень сильно любит кино – точно так же как и я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший. Он любит то, что делает, и хочет передать это людям. Мечтаю сыграть в его фильме плохого парня, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону… Серьезно, очень уважаю его, он прекрасно воплощает американскую мечту"

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Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

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