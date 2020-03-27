Спас Англию от позора и погиб, погнавшись за кошкой: 57 лет назад пес нашел украденный кубок мира

Пиклз стал национальным героем, а трофей все равно украли, но уже в Бразилии

Ровно 54 года назад случился один из самых известных случаев в истории чемпионатов мира, не связанный с самой игрой. За четыре месяца до старта чемпионата мира 1966 года в Англии главный трофей турнира – статуэтку с изображением древнегреческой богини победы Ники – был украден неизвестными из лондонского выставочного зала.

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Быстрые поиски не дали результат, и Англия оказалась на грани грандиозного позора – потеря Кубка мира могла стоить больших репетиционных потерь. Но на помощь родоначальникам футбола пришла пес породы колли по кличке Пиклз.

Спустя семь дней после кражи Пиклз прогуливалась со своим хозяином Дэвидом Корбеттом в местном парке. Пес нашел неизвестный сверток газеты под лавочкой, а когда Дэвид его развернул, то онемел от неожиданности – перед ним лежал знаменитый приз имени Жюля Римэ.

/ Фото: Getty Images

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Репутация Королевства была спасена, пес был награжден серебряной медалью Национальной кинологической лиги и заработал всеобщую славу, а его хозяину вручили пять тысяч фунтов. В том же году Пиклз снялся в фильме "Шпион с холодным носом" и получил награду "Собака года" в Англии.

/ Фото: Getty Images

К сожалению, судьба героя оказалась трагической. Спустя год Пиклз погнался за кошкой, вырвав цепь из руки шестилетнего сына хозяина, а затем зацепился цепью за ветки дерева в саду возле дома и задохнулся. Сейчас недалеко от того места, где пес нашел кубок, находится мемориальная доска.

К слову, пока шли безуспешные поиски кубка, Англия на всякий случай тайно сделала копию трофея, которая позже была продана на аукционе за 254 тысячи фунтов. Поговаривали, что на продажу выставили как раз оригинал, поэтому окончательная цена получилась почти в 10 раз больше, чем изначальные 30 тысяч.

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В 1970 году Бразилия в третий раз выиграла чемпионат мира и трофей был навечно передан команде. Спустя 13 лет его выставили на всеобщее обозрение в штаб-квартире Бразильской футбольной конфедерации… и статуэтку снова украли. На этот раз найти трофей так и не удалось.

Сейчас самой сильной команде мира вручают трофей, разработанный по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццаниги.

Пес стал звездой футбольного матча в Турции:

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