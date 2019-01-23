Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардиффа"

Обломки самолета Эмилиано Сала нашли спасатели - они рассматривают четыре версии произошедшего

Эмилиано Сала. Фото: AFP

Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардиффа" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84e/000/5c484e0009d62.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84e/000/5c484e0009d62.jpg 2019-01-23T13:21:00+02:00 Футбол Обломки самолета Эмилиано Сала нашли спасатели - они рассматривают четыре версии произошедшего

Над Нормандскими островами продолжаются поиски пропавшего самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета, рассказал о результатах работы. Спасатели уже обследовали область в 2991 квадратных километра. Позже полицейские выступили с заявлением, где говорилось, что, если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.

"Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла", – приводит слова офицера RMC.

Фитцджеральд сообщил, что на место обнаружения обломков направлена спасательная лодка.

Ранее полиция острова Гернси опубликовала четыре предположения, которые принимаются во внимание во время координации поисковых работ. При этом приоритет отдается третьему.

Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

Напомним, в понедельник вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Известно, что пилот делал запрос на экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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