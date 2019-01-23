Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости спорта   Новости футбола

Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардиффа"

Сегодня, 13:21

Обломки самолета Эмилиано Сала нашли спасатели - они рассматривают четыре версии произошедшего

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала. Фото: AFP
Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардиффа" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84e/000/5c484e0009d62.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84e/000/5c484e0009d62.jpg Футбол Обломки самолета Эмилиано Сала нашли спасатели - они рассматривают четыре версии произошедшего

Над Нормандскими островами продолжаются поиски пропавшего самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета, рассказал о результатах работы. Спасатели уже обследовали область в 2991 квадратных километра. Позже полицейские выступили с заявлением, где говорилось, что, если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.

"Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла", – приводит слова офицера RMC.

Фитцджеральд сообщил, что на место обнаружения обломков направлена спасательная лодка.

Ранее полиция острова Гернси опубликовала четыре предположения, которые принимаются во внимание во время координации поисковых работ. При этом приоритет отдается третьему.

  • Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.
  • Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.
  • Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.
  • Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

Напомним, в понедельник вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Известно, что пилот делал запрос на экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии.

футбол, футболист, авиакатастрофа, кардифф, Эмилиано Сала

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардиффа"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист отправил сообщение перед пропажей самолета: "Он вот-вот развалится. Как же страшно"

Сегодня, 10:11

Самолет с игроком "Кардиффа" пропал с радаров над Ла-Маншем в понедельник вечером, его поиски продолжаются до сих пор

Шансы на выживание минимальны: приостановлены поиски самолета с футболистом "Кардиффа" на борту

Вчера, 19:53

Спасатели уже обследователи почти три тысячи квадратных километров воды, но пока поиски не увенчались успехом

Исчезновение самолета с аргентинским футболистом: появились новые подробности

Вчера, 14:17

Запрос на посадку поступил, когда самолет находился на высоте 1500 метров

"Динамо" отказалось от форварда ПАОКА и нацелилось на игрока "Нанта"

14 августа 2018, 13:44

Киевляне продолжают поиски нападающего

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Лучшие спортсменки 2018 года в Украине: голосование болельщиков

7 января, 10:40

Украинские спортсменки в уходящем сезоне собирали медали и помогали соперницам

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой