"Спасибо гормонам": жена 70-летней легенды "Динамо" поделилась подробностями своей беременности

Супруга Анатолия Конькова рассказала, чем реальность отличается от ожиданий, которые у нее были

Супруга знаменитого экс-игрока "Динамо" и "Шахтера", бывшего главы Федерации футбола Украины Анатолия Конькова Мария рассказала о своем эмоциональном состоянии во время беременности. Ранее мы писали, что Коньков в 70 лет станет отцом.

Очаровательная супруга обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА-1975, которая вдвое моложе своего мужа, призналась, что она не так представляла себе свое пикантное положение.

"Ожидание: беременность проведу активно, буду летать, обязательно посещу новые места. Реальность: пандемия, изоляция... вот бы в Турцию поехать. Но, спасибо гормонам, мне вообще все нравится, мне и в люпинах Мальдивы", – написала у себя в Instagram Мария Конькова, отметив в качестве геолокации Лютежские Сады в Вышгородском районе Киевской области

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А перед этим Мария Конькова показала, как собирает цветы в еще одном живописном уголке под Киевом – в Ворзеле.

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"Тебе к лицу беременность, красотка", – пишут в комментариях Марии ее подписчики

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Отметим, что 70-летний Анатолий Коньков и его супруга Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. "Но кто эти годы считает?" – говорит Мария. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

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