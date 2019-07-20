"Спасибо всем": Малиновский забыл о предательстве "Генка" в своей прощальной речи

Украинский полузащитник "Аталанты" поблагодарил бельгийский клуб за то, что там его сделали сильнее

Руслан Малиновский в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии. Фото: Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который на днях сменил клубную прописку и перешел в "Аталанту", эмоционально попрощался со своей бывшей командой "Генком", за которую он выступал почти четыре года. Напомним, Малиновский перебрался из лагеря чемпионов Бельгии в третий клуб Серии А за 13,7 миллиона евро. Кроме того, "Генк" получил 10 процентов от будущей перепродажи украинца.

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"Пришло время сказать, что я горжусь тем, что провел эти удивительные три с половиной года в составе "Генка", – написал у себя в Instagram Руслан Малиновский. – Трудно найти правильные слова, чтобы выразить все эмоции, которые я испытал за этот период. Это было прекрасное время, все моменты останутся в моем сердце навсегда, обещаю! Хочу поблагодарить наших замечательных болельщиков, товарищей по команде, сотрудников, врачей, президента, всю нашу команду за эти прекрасные годы! Спасибо, тренер, за то, что сделали нас чемпионами, за доверие, за отличную работу!"

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"Спасибо всем, кто принимал участие в жизни клуба, на поле и за его пределами! Здесь я прошел много сложных испытаний, но этот клуб помог мне стать сильнее. Я счастлив быть частью этого фантастического исторического момента. Знаю, как это важно для всех, поэтому я сделал все возможное, чтобы наша мечта осуществилась. Я всегда буду поддерживать вас, надеюсь, что этот год будет таким же замечательным, как и предыдущий", – заключил Руслан Малиновский.

Отметим, что до перехода в "Аталанту" Руслан говорил в адрес "Генка" не столь лестные слова. В частности, лидер сборной Украины Малиновский обвинял бельгийский клуб в предательстве. "Я хотел уйти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет. Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую, что меня предали", – утверждал Руслан Малиновский.

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