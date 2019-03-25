Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины
Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания
Перед началом отборочного матча Голландия – Германия в Амстердаме УЕФА представил талисмана Евро-2020. Его зовут Скиллзи. По заверениям УЕФА, он предпочитает фристайл и уличный футбол. Между тем некоторые украинские болельщики тут же усмотрели сходство Скиллзи не с кем иным, как с главным тренером нашей сборной Андреем Шевченко в его игровую бытность. Шутят, что маскота предстоящего футбольного первенства Старого Света не иначе как "списали" с обладателя "Золотого мяча"-2004.
Андрей Шевченко и талисман Еврор-2020 Скиллзи
Фото – Getty Images
Интересно, что у Евро-2020, впервые в истории чемпионатов Европы, в качестве талисманов будут и реальные люди. Компанию Скиллзи составили фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
Фото Twitter UEFA
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всей Европе.
Напомним, как выглядели маскоты некоторых предыдущих Евро.
Супер-Виктор – талисман чемпионата Европы-2016
Славек и Славко – талисманы нашего Евро-2012
В понедельник команда Андрея Шевченко сыграет второй матч отбора Евро-2020 – против Люксембурга.
Как сообщалось ранее, в сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург.
Также сообщалось, что перед игрой с Люксембургом сборная Украины потеряла форварда.
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