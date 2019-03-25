Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Талисман Евро-2020 Скиллзи. Фото: Getty Images

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/863/1f2/5c98631f2968e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/863/1f2/5c98631f2968e.png 2019-03-25T07:19:00+02:00 Футбол Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Перед началом отборочного матча Голландия – Германия в Амстердаме УЕФА представил талисмана Евро-2020. Его зовут Скиллзи. По заверениям УЕФА, он предпочитает фристайл и уличный футбол. Между тем некоторые украинские болельщики тут же усмотрели сходство Скиллзи не с кем иным, как с главным тренером нашей сборной Андреем Шевченко в его игровую бытность. Шутят, что маскота предстоящего футбольного первенства Старого Света не иначе как "списали" с обладателя "Золотого мяча"-2004.

Андрей Шевченко и талисман Еврор-2020 Скиллзи

Фото – Getty Images

Интересно, что у Евро-2020, впервые в истории чемпионатов Европы, в качестве талисманов будут и реальные люди. Компанию Скиллзи составили фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

Фото Twitter UEFA

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всей Европе.

Напомним, как выглядели маскоты некоторых предыдущих Евро.

Супер-Виктор – талисман чемпионата Европы-2016

Славек и Славко – талисманы нашего Евро-2012

В понедельник команда Андрея Шевченко сыграет второй матч отбора Евро-2020 – против Люксембурга.

Как сообщалось ранее, в сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург.

Также сообщалось, что перед игрой с Люксембургом сборная Украины потеряла форварда.

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