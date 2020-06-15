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"Спорт – это наркотик, не хочется опускаться": капитан сборной Украины едет выступать в Россию

15 июня, 16:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь-футзалист Евгений Иваняк будет играть за "Оргхим" из Нижнего Новгорода

Очередной украинский спортсмен уезжает на заработки в Россию. Стало известно, что в чемпионате России по футзалу будет выступать вратарь сборной Украины Евгений Иваняк. Более того, 37-летний уроженец Запорожья является капитаном нашей национальной команды. К слову, в мае чемпионат Украины по футзалу завершили досрочно, установив рекорд.

Иваняк подписал контракт с клубом "Оргхим" из Нижнего Новгорода. Соглашение рассчитано до 2023 года. В Украине он выступал за команды Киева, Львова, Харькова, а в России в сезоне 2016/2017 играл за "Дину". С московским клубом он выигрывал Кубок России и брал "серебро" чемпионата. Сайту "Оргхима" он рассказал о своем решении:

"Когда поднимаешься на определенный уровень, хочешь его держать и не отпускать. Это касается и своего состояния, и окружающей действительности. Спорт – своеобразный наркотик, и когда его лишаешься, то пытаешься всеми силами его вернуть и испытывать как можно дольше те чувства и эмоции.

Российский чемпионат (атмосфера, залы, уровень команд) на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но их немного. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю".

Недавно волейболистка из Тернополя уехала в российский клуб.

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Россия переход капитан футзал сборная Украины по футзалу

Источник: ua.tribuna.com

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