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Прикрыла прелести цветами: журналистка эротично оголилась после расставания с форвардом "Динамо"

21 июня, 20:57

Олег Люлька Олег Люлька

Бывшая девушка Владислава Супряги Даша Савина поделилась невероятно соблазнительными фото

Очаровательная блондинка Даша Савина не стала горевать после расставания с одним из лучших нападающих украинского чемпионата – 20-летним форвардом "Днепра-1" Владиславом Супрягой, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". Напомним, о том, что Владислав Супряга и Даша Савина уже не вместе, стало известно неделю назад.

Накануне модель и журналистка Даша Савина снялась в откровенной фотосессии, поделившись ее результатами у себя в Instagram. Девушка полностью разделась, закрыв при этом свои прелести цветами. Получилось невероятно эффектно и соблазнительно!

А после этого бывшая девушка Владислава Супряги Даша Савина проехалась на скутере по бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорью", сделав остановку возле одной из обитательниц этих мест – косули.

Ранее, говоря о расставании с Владиславом Супрягой, Даша Савина отметила: "Это произошло еще пару месяцев назад. Мы это не скрываем. Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться"

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

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Напомним, Владислав Супряга, чье сердце до недавних пор принадлежало красотке Даше Савиной, стал героем финала молодежного чемпионата мира-2019. В "золотом" поединке с Южной Кореей (3:1) нападающий оформил дубль. Не зря некоторое время назад его называли "новым Шевченко". Хотя в "Динамо", где ему давали шанс, он так и не заиграл. В текущем сезоне Супряга провел за "Днепр-1", где выступает на правах аренды, 20 поединков, в которых забил 9 голов.

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Динамо Киев Днепр-1 WAGs Владислав Супряга Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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