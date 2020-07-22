Сразу 11 случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Румынии: клубы бьют тревогу

Все больше команд настаивают на том, чтобы завершить чемпионат досрочно

В румынском футбольном клубе "Клуж" зафиксировано сразу 11 случаев заражения коронавирусом, среди них пять игроков, главный тренер команды Дан Петреску, а также четыре члена тренерского штаба и физиотерапевт – сообщает Gazeta Sporturilor. Ранее мы писали, что коронавирус массово скосил футболистов брестского "Динамо".

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Источник сообщает, что все больше клубов настаивают на том, чтобы завершить чемпионат досрочно или хотя бы приостановить на какое-то время. Журналист Эмануэль Росу в Twitter сообщает, что 12 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в "Динамо" Бухарест, а также один заболевший был обнаружен в составе "Крайовы".

"Клуж"/Фото cfr1907.ro

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Отметим, что в настоящий момент в чемпионате Румынии играется стадия плей-офф. В первой шестерке лидирует "Крайова", которая набрала 44 очка, на второй месте расположился действующий чемпион "Клуж", возглавляемый заболевшим Даном Петреску, – 40 очков, а следом за ним идет "Астра".

Смотрите, как "Клуж" выступал в нынешнем сезоне в еврокубках

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