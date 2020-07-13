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Сразу 20 участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы

13 июля, 21:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Следствие доказало участие игроков как минимум в 16 встречах с фиксированным результатом

В понедельник в Беларуси поставили точку в громком деле о договорных матчах в футболе. Сегодня в суде Московского района Минска зачитали приговор в отношении 20 участников "договорняков", пишет издание "Прессбол". Кстати, после матча команды украинского тренера в Беларуси на судей напали бандиты.

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Фигурантам вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьей 253 УК РБ "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" и статьи 209 УК РБ "Умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом". В ходе предварительного следствия были установлены факты подкупов участников профессиональных соревнований, покушение на подкуп, а также факты хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор. В деле фигурировали суммы в десятки тысяч долларов.

Правда, из всех обвиняемых реальный тюремный срок получил лишь один футболист – Алексей Козлов, бывший игрок минского "Динамо", "Белшины" и олимпийской сборной Беларуси. Его приговорили к двум годам колонии усиленного режима, а после оглашения приговора взяли под стражу прямо в зале суда.

Другие получили сроки от года до четырех, но в так называемых учреждениях открытого типа, где живут по распорядку под наблюдением администрации, при этом официально устраиваются на работу. Несколько человек отправили на исправительные работы до двух лет. А шестерым повезло: они попали под амнистию в связи с 75-летием Победы.

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