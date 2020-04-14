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Сразу два бывших игрока "Шахтера" вошли в пятерку лучших легионеров АПЛ

14 апреля, 10:34

Елена Павлова

Оба бразильских футболиста становились чемпионами Англии в своих клубах

Журналисты бразильского ресурса UOL составили пятерку лучших бразильцев за историю английской Премьер-Лиги. В этом мини-рейтинге оказались и два бывших футболиста донецкого "Шахтера" – полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо и хавбек "Челси" Виллиан. Оба бразильца выигрывали чемпионат Англии, а Виллиан еще и Лигу Европы. На первом месте оказался чемпион мира 2002 года Жильберту Силва, побеждавший в АПЛ с "Арсеналом" еще а 2004-м.

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Список лучших бразильцев в истории АПЛ:

  1. Жильберту Силва ("Арсенал", чемпион Англии-2003/04)
  2. Фернандиньо "(Манчестер Сити", чемпион Англии-2016/17, 2017/18, 2018/19)
  3. Алиссон ("Ливерпуль", победа в Лиге чемпионов-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019, клубном чемпионате мира-2019)
  4. Жуниньо Паулиста ("Мидлсбро", победа в Кубке английской Лиги-2004)
  5. Виллиан ("Челси", чемпион Англии-2014/15, 2016/17, победа в Кубке Англии-2017/18 и Лиге Европы-2018/19)

Виллиан пока в "Челси"

Виллиан пока в "Челси" / Фото: AFP

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Отметим, что в январе Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити" еще на год. Предыдущий договор бразильца заканчивался летом 2020-го. В состав "МанСити" ныне 34-летний Фернандиньо пришел в 2013 году из донецкого "Шахтера".

Фернандиньо

Фернандиньо / Фото: Reuters

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За шесть с половиной лет он сыграл почти 300 матчей, а в последнее время часто появляется на поле с капитанской повязкой. Три раза с "горожанами" становился чемпионом Англии.

Смотрите, как Фернандиньо забивал за "Манчестер Сити"

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