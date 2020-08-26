Срна: "Лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать, как "Динамо"

Директор по футболу донецкого "Шахтер" Дарио Срна прокомментировал матч за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Напомним, киевляне обыграли "горняков" со счетом 3:1 и завоевали первый трофей сезона в Украине. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" есть на нашем сайте.

"Мы играли очень хорошо. Доволен футболом, командой и Мистером. Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, какой показывало "Динамо". Для него это всегда очень важно. Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", – цитирует Срну официальный сайт "Шахтера".

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Также легенда донецкого клуба не обошел стороной судейство вчерашнего матча. По мнению хорвата, арбитр допустил много ошибок, несмотря на присутствие на матче системы VAR. Ранее Андрей Воробей заявил, что момент с попаданием мяча в руку Сидорчука – чистый пенальти в ворота "Динамо".

Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера", – заявил Дарио.

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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