Воробей: "Момент с попаданием мяча в руку Сидорчука – чистый пенальти в ворота "Динамо"

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал матч за Суперкубок Украины, оценив при этом самые спорные судейские моменты поединка. Напомним, "Динамо" обыграло "горняков" 3:1, добыв первый трофей под руководством Мирчи Луческу.

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- Андрей, можно ли говорить, что результат стал сенсационным или же "Динамо" заслужило победу?

- Действительно, результат был немного неожиданным, потому что "Шахтер" был фаворитом перед матчем. Но "Динамо" сопутствовала удача, потому что тремя ударами забить три гола – такое редко где встретишь. Но и тактика была хорошо подобрана.

- Чего не хватило "Шахтеру"?

- Первое – им не хватило удачи. Второе – концентрации в ключевых эпизодах. Как в завершающей стадии, так и в обороне. Еще матч с "Интером" показал, что в обороне есть определенные проблемы, и Суперкубок это подтвердил.

- Во втором тайме было два спорных эпизода – в начале тайма мяч попал в руку Шапаренко после дриблинга Тете, а в конце тайма после удара Соломона мяч попал в руку Сидорчуку. Романов в обоих эпизодах дал играть и пенальти не поставил. Это были верные решения?

- Когда Соломон бил по воротам, то было попадание в руку Сидорчуку, и, по моему мнению, это был чистый пенальти в ворота "Динамо". Я не говорю, что этот пенальти как-то существенно повлиял бы на исход игры и результат был бы другим, но сам факт. Если мяч попадает в руку, то это нарушение и нарушение нужно свистеть. Так что там был пенальти. Но повторюсь, что это исключительно мое мнение.

Момент с рукой Сидорчука

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- Когда "Динамо" забивало третий гол, Соль и Родригес находились в офсайде, но боковой арбитр флажок не поднял, а главный дал продолжить игру, и Соль забил гол. Правильно ли был засчитан этот гол?

- Мне трудно говорить, поскольку я не знаю, как арбитр трактовал положение Родригеса. Если он посчитал, что Родригес был в пассивном офсайде, то гол чистый. Если же он был в активном положении и отвлекал на себя внимание защитников "Шахтера", а там два защитника потом боролись с Родригесом, то это офсайд и гол засчитывать было нельзя. Мне вообще сейчас тяжело понять, как арбитры трактуют такие моменты. Один трактует так, другой как-то по-своему.

Видео третьего гола "Динамо"

- После Суперкубка можно говорить, что в этом сезоне нас ждет настоящая борьба за чемпионство между "Шахтером" и "Динамо"?

- В это очень хочется верить, но говорить пока рано. "Динамо" нуждается в усилении, им нужно подписать ряд качественных игроков. Но очень хочется, чтобы борьба была, поскольку это пойдет на пользу всему украинскому футболу. И хочется, чтобы боролись не только "Шахтер" и "Динамо", а и "Десна", и "Заря", и другие клубы. Это будет очень полезно для украинского футбола и поможет ему развиваться, – заявил Андрей Воробей в интервью Terrikon.com.

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Ранее Мирча Луческу прокомментировал выигрыш первого трофея с "Динамо". "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда", – заявил наставник киевлян.

Между тем наставник "Шахтера" посетовал на реализацию моментов. "Это кажется нереальным: у нас было полное доминирование, но реализовать его, к сожалению, не получилось", – сказал Луиш Каштру.

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