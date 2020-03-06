Стал известен состав сборной Украины на матчи против Франции и Польши: Шева удивил новыми именами

Тренерский штаб сборной Украины огласил список 24-х футболистов на товарищеские матчи против Франции и Польши. Ранее мы рассказывали, что Шевченко попал в группу смерти в Лиге Наций.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).

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Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

В резервном списке оказались: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – "Гент", Бельгия), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Отметим, что для Игоря Харатина это дебютный вызов в национальную команду.

Также мы сообщали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций – на кону путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.

Смотрите, как Украина пробилась на Евро:

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