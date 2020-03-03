За что Украина будет бороться в новой Лиге Наций: путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых

Для нашей сборной новая Лига Наций будет шансом обогатиться и попасть на мировое первенство

Во вторник, 3 марта, сборная Украины узнала своих соперников по Лиге Наций-2020/2021. Как мы сообщали, "сине-желтым" в оппоненты по групповому этапу соревнований в своей группе высшего дивизиона достались Германия, Испания и Швейцария.

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Шесть матчей группы, дома и на выезде с каждым из трех соперников, украинцы проведут осенью 2020 года. В случае выигрыша своего квартета, наши футболисты поспорят за победу в турнире в июне 2021-го. А если займут в группе последнее место, то опустятся из высшего во второй по силе дивизион Лиги наций.

Лига наций – новый турнир, ранее был сыгран всего один розыгрыш. Поэтому для многих болельщиков до сих остается загадкой, за что в этих соревнованиях борются команды.

Попытается объяснить. Итак, во-первых, не забываем, что главная идея Лиги Наций – это альтернатива существовавшей ранее системе товарищеских матчей. В рамках Лиги Наций команды гарантировано играют с командами сопоставимого себе уровня, или даже выше. Для Украины это – огромный плюс. Вместо поединков с условными Ливией и Эстонией, мы получаем матчи с Германией и Испанией. Круто ведь!

Деньги. Призовые Лиги Наций-2020/2021 еще не обнародованы. Однако они наверняка будут не меньшими, чем в случае с розыгрышем-2018/2019. Напомним, в нем Украина выступала во втором по силе дивизионе и заработала 3 млн евро – 1,5 млн за участие и 1,5 млн за первое место в группе.

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Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Однако в Лиге Наций нового сезона Украина выступит уже в высшем дивизионе, где и призовые в прошлом розыгрыше были покруче: 2,25 млн евро за участие и столько же – за выигрыш группы. При этом в финальной части турнира, определявшей обладателя трофея, были предусмотрены дополнительные бонусы: 6 млн евро – чемпиону, которым оказалась Португалия, 4,5 млн евро – финалисту, 3,5 млн евро – бронзовому призеру и 2,5 млн евро – команде, занявшей четвертое место.

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Таким образом в Лиге Наций-2020/2021 сборная Украины заработает, как минимум, 2,25 млн евро, как максимум – 10,5 млн евро. Но и эти цифры могут еще возрасти. Так что стимул у наших футболистов будет неслабый!

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Путевки на ЧМ-2022. Предыдущий сезон Лиги Наций в качестве турнирного бонуса предусмотрел 4 путевки в финальную часть Евро-2020. Что касается Лиги Наций-2020/21, то она будет своеобразным "запасным аэродромом" в плане попадания в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре. Два лучших по рейтингу победителя групп следующей Лиги наций попадут в специальный плей-офф с 10 вторыми командами по итогам европейской квалификации к ЧМ, и в этом плей-офф весной 2022-го определятся обладатели трех путевок на мундиаль-2022.

Напрямую же из Европы на чемпионат мира-2022 попадут десять победителей отборочных групп евроквалификации, которая пройдет с марта по ноябрь 2021 года.

Отбор в плей-офф за выход на ЧМ-2022 через Лигу Наций будет проходить по следующим критериям:

Это команды-победители своих групп в Лиге Наций

Это команды, которые заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф)

Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА

Согласны, все равно все выглядит немного запутано. И будет идеально, если возможность распутать эти регламентные сети сборная Украины предоставит другим командам, а сама займет первое место в отборе на ЧМ-2022.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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