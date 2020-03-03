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Группа смерти для Шевы: Украина сыграет в Лиге Наций с Германией, Испанией и Швейцарией

3 марта, 19:41

Юрков Богдан

Команда Андрея Шевченко узнала соперников по групповому раунду турнира, который пройдет осенью 2020 года

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Наций УЕФА- турнира для сборных, который интегрирован в квалификацию финальной части катарского ЧМ-2022. Два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций попадут в плей-офф с 10 вторыми командами европейского отбора, в котором определятся обладатели трех путевок на мундиаль. Узнала сегодня своих соперников по Лиге Наций-2020/2021 и сборная Украины.

Итак, подопечные Андрея Шевченко, по итогам предыдущего розыгрыша поднявшиеся в высший дивизион Лиги Наций, получили в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин лиги А. С "легкой" руки знаменитого Луиша Фигу, достававшего "шары" на жеребьевке, оппонентами украинцев стали национальные команды Германии, Испании и Швейцарии. Просто-таки группа смерти – учитывая наличие в ней немцев и испанцев!

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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Отметим, что сборные в группе сыграют друг с другом дома и в гостях. Итого проведут по 6 игр. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года. Тогда как матчи группового этапа пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го.

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Кстати, последние места групп в лиге A опустятся лигой ниже. А победители групп в лиге B поднимутся лигой выше.

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Напомним, что победителем предыдущей Лиги наций, летом 2019 года, стала Португалия, которая в домашнем финале обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Обзор финала Лиги Наций-2019

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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УЕФА Сборная Украины Лига наций УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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