Стало известно, как будет выглядеть мяч Лиги чемпионов нового сезона

15 августа был официально представлен мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, начиная с группового этапа. Дизайн футбольного мяча изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звезды выполнены в белом. Мяч с панелями в виде звезд традиционно используется в матчах Лиги чемпионов с 2001 года.

В прошлом году в Лиге чемпионов был задействован белый мяч с синими вставками. Групповой этап Лиги чемпионов стартует в сентябре.

Напомним, что вчера известны все пары участников раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ киевское "Динамо" на своем поле обыграло чешскую "Славию" со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд турнира (в Праге команды сыграли 1:1).

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0). В первой игре "красно-белые" уступили со счетом 2:3, таким образом, в плей-офф вышел ПАОК. После поединка в Москве защитник греческого клуба Евгений Хачериди потроллил российских фанатов, показав им флаг Украины.

Последним участником раунда плей-офф ЛЧ стала сербская "Црвена Звезда", которая по сумме двух игр победила "Спартак" из Трнавы. В ответном поединке было дополнительное время.