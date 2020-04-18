Стало известно, когда Лунин вернется в "Реал": раскрыты намерения Зидана в отношении украинца

Вслед за французскими медиа, о скором камбеке украинца в "Королевский клуб" сообщили в Испании

Вслед за французскими медиа о скором возвращении Андрея Лунина в "Реал" заявили и испанские СМИ. По их данным, в следующем сезоне украинец станет вторым номером мадридского клуба, готовым в любой момент заменить в рамке основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.

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По информации авторитетного испанского издания Marca, Андрей Лунин должен воспользоваться возвращением нынешнего второго номера "Реала" Альфонса Ареоля в "ПСЖ" – там Ареоля надеется чаще играть, дабы поехать на Евро-2021 в составе сборной Франции.

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При этом руководство мадридского клуба и главный тренер Зинедин Зидан полностью доверяют лучшему киперу молодежного ЧМ-2019 Андрею Лунину, даже несмотря на отсутствие игрового времени в "Леганесе" и "Вальядолиде".

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

"Ежедневные усилия Лунина на тренировках, его инстинкты хорошего вратаря заставляют руководство "сливочных" дать шанс молодому стражу ворот", – сообщает Marca

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Отметим, что в текущем сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за аутсайдера второго испанского дивизиона "Реал Овьедо" – украинец пропустил 10 голов и сыграл один поединок на ноль.

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