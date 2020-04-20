Стало известно, когда планируют возобновить чемпионат Франции

Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны, сообщается на официальном сайте LFP. По этому варианту матчи лиги 1 и лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон-2020/21 должен начатся 22 и 23 августа.

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На данный момент LFP ожидает начало процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матчи могут проводиться без зрителей. Чемпионат Франции был приостановлен из-за коронавируса. Было сыграно 28 туров из 38. Отметим, что во Франции 152 894 заболевших, 19 718 умерло, 36 578 выздоровели.

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Видео: Instagram

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