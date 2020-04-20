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Стало известно, когда планируют возобновить чемпионат Франции

20 апреля, 18:28

Максим Перепелица

Сезон Лиги 1 и Лиги 2 хотят провести с 17 июня

Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны, сообщается на официальном сайте LFP. По этому варианту матчи лиги 1 и лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон-2020/21 должен начатся 22 и 23 августа.

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На данный момент LFP ожидает начало процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матчи могут проводиться без зрителей. Чемпионат Франции был приостановлен из-за коронавируса. Было сыграно 28 туров из 38. Отметим, что во Франции 152 894 заболевших, 19 718 умерло, 36 578 выздоровели.

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Видео: Instagram

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чемпионат Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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