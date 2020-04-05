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Хоть не симулировал: Неймар не сумел попасть по пустым воротам во время игры с собаками

5 апреля, 10:35

Александр Трикиша

Бразилец развлекается со своими собаками на заднем дворе

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар показал, как проводит время на карантине. Напомним, из-за карантина Неймар покинул "ПСЖ" и вернулся в Бразилию. У себя дома бразилец развлекается на заднем дворе, который по размерам напоминает полноценное футбольное поле. Компанию нападающему составили его любимые собаки.

На своей странице в Instagram Неймар поделился видео, на котором играет в футбол вместе с четырехлапыми. Беда в том, что бразилец не сумел с первой попытки поразить пустые ворота. Несмотря на это, он поднял руки вверх после своего неточного удара. Правда, на втором круге забега с собакой Неймар все же исправился и отправил мяч в ворота.

Видео: Instagram

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Также мы писали о карантине футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда. "Триматися позитивної хвилі!": известный комментатор Кирилл Круторогов каждый день дает дозу хороших новостей.

А лидер "Динамо" кардинально изменил имидж. Виктор Цыганков решил проблему с невозможностью обратиться к парикмахеру.

Напомним, что знаменитый французский футболист на карантине запустил новый "челлендж" с мячом. Поль Погба предложил каждому показать, что он умеет делать с мячом из любого вида спорта.

Но это все пустяки по сравнению с тем, как тренировался юный вратарь в условиях карантина. Необычная тренировка вызвала восторг даже у звезд футбола. Они становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком.

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Источник: Сегодня|Спорт

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