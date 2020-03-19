Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Стало известно, когда в Европе возобновят национальные футбольные чемпионаты после карантина

19 марта, 13:59

Вадим Авдасев

Функционеры надеются продолжить прерванный коронавирусом сезон не позже, чем 15 мая

Примерно проясняется ситуация с возобновлением европейских футбольных чемпионатов после паузы, связанной с карантином из-за коронавируса. По крайней мере, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он и его коллеги из других стран надеются вернуться в игру в середине мая. К слову, в испанском клубе коронавирусом заразилось 15 человек.

Тебас считает, что все национальные турниры Европы возобновятся примерно в одно и то же время, сообщает авторитетное испанское издание Marca:

"Планируется, что все лиги Европы будут восстановлены в середине мая. Все чемпионаты. Однако все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, восстановление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Будут ли проходить матчи без зрителей, зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране".

Тебас добавил, что одновременно с национальными турнирами возобновятся и еврокубковые матчи:

"Лига чемпионов и Лига Европы вернутся примерно в то же время – в середине мая. Мы попытаемся восстановить все турниры, выработать общее решение для всех. Нельзя решить вопрос только с одной Испанией".

Читайте, как чемпион мира из "Манчестер Юнайтед" занимается в футболке "Ювентуса".

Смотрите, как "Барселона" играла в Италии с "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

возобновление футбол чемпионат чемпионат Испании коронавирус

Источник: Marca

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...