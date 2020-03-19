Стало известно, когда в Европе возобновят национальные футбольные чемпионаты после карантина

Функционеры надеются продолжить прерванный коронавирусом сезон не позже, чем 15 мая

Примерно проясняется ситуация с возобновлением европейских футбольных чемпионатов после паузы, связанной с карантином из-за коронавируса. По крайней мере, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он и его коллеги из других стран надеются вернуться в игру в середине мая. К слову, в испанском клубе коронавирусом заразилось 15 человек.

Тебас считает, что все национальные турниры Европы возобновятся примерно в одно и то же время, сообщает авторитетное испанское издание Marca:

"Планируется, что все лиги Европы будут восстановлены в середине мая. Все чемпионаты. Однако все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, восстановление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Будут ли проходить матчи без зрителей, зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране".

Тебас добавил, что одновременно с национальными турнирами возобновятся и еврокубковые матчи:

"Лига чемпионов и Лига Европы вернутся примерно в то же время – в середине мая. Мы попытаемся восстановить все турниры, выработать общее решение для всех. Нельзя решить вопрос только с одной Испанией".

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