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В испанском клубе настоящая эпидемия: коронавирусом заразилось уже 15 человек

18 марта, 19:05

Александр Трикиша

Заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено

Испанский клуб "Алавес" на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе. Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружено у игроков основной футбольной команды, ещё семь – у членов тренерского штаба. также мы писали, что игрок "Валенсии" с коронавирусом тренируется в своем саду с маской на лице.

Также коронавирусом заразились пять сотрудников "Алавеса". Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено. Ранее сообщалось, что два сотрудника "Алавеса" заразились коронавирусом. Тренировки команды были приостановлены.

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Мы уже писали, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико". Спортсмен находился в зоне риска, так как ранее у него было обнаружено онкологическое заболевание.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Испании коронавирус Алавес

Источник: Championat.ru

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