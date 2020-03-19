Чемпион мира из "Манчестер Юнайтед" занимается в футболке "Ювентуса", поддерживая больных коллег

Поль Погба пребывает на карантине в Англии, но думает о друзьях в Италии

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба провел самостоятельную тренировку в небольшом зале у себя дома. Причем чемпион мира 2018 года оделся в форму туринского "Ювентуса" – своей бывшей команды. К слову, на днях Погба решил продлить контракт с "Манчестер Юнайтед".

В последнее время 27-летний француз не вызывает доверия у главного тренера "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера и часто не попадает в состав команды. В связи с чем возникли слухи, что Погба может вернуться в "Ювентус". Однако свою тренировку в футболке итальянской команды с №14 на спине Поль объяснил другими факторами:

"Поддерживаю своих друзей из "Ювентуса" и "Сампдории", Блеза Матюиди и Альбина Экдаля, а также всех спортсменов и людей по всему миру, которые сталкиваются с этим трудным моментом. Будьте сильными, оставайтесь дома и берегите себя! Новый тренировочный лагерь называется "Карантин ПП Арена", открыт 24/7! Весело работаю дома с моим братом Виктором Линделефом. Я знаю, что будут говорить о футболке "Ювентуса". Но я просто болею за своих друзей. Вот и все, ничего больше".

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К слову, Блез выступает за итальянский гранд именно под 14-м номером. Мы сообщали, что полузащитник "Ювентуса" Матюиди заразился коронавирусом.

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