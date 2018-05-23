Стало известно, когда в Киев прилетают "финалисты ЛЧ Реал" и "Ливерпуль"

Участники финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" прибудут в столицу Украины за два дня до матча – 24 мая. А сегодня стало известно точное время прилета команд. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Как рассказал заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне сайту 112.ua, "Реал" прибудет в "Борисполь" в 21:00 по киевскому времени. Рейс с игроками "Ливерпуля" на борту приземлится в аэропорту "Киев" (Жуляны) в 19:00.

"Общаться с фанами и журналистами в аэропорту представители команд не будут. Автобусы, которые отвезут их на базы, будут поданы прямо под трап самолета," – сообщил Дыхне.

Также он рассказал, что болельщиков команд разведут по разным терминалам – английских фанов примут терминал D, а для испанцев откроют недействующий терминал В.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?