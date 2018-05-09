Стало известно о каком матче первым делом спросил Алекс Фергюсон после комы

Сегодня, 11:18

Знаменитый тренер поинтересовался как сыграли "Донкастер" и "Уиган"

Алекс Фергюсон. Фото AFP
Алекс Фергюсон. Фото AFP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, выйдя из комы 7 мая после операции, смог сесть и пообщаться с родственниками и друзьями. Первым делом шотландский специалист поинтересовался у своего сына Даррена, который возглавляет клуб английской первой лиги "Донкастер Роверс", как сыграла его команда в заключительном матче сезона с "Уиган Атлетик" (0:1), сообщает The Sun.

Фергюсон продолжает пребывать в отделении интенсивной терапии, но теперь у врачей появился осторожный оптимизм относительно его дальнейшего восстановления.

Накануне сообщалось, что перспективы восстановления Фергюсона определятся в течение ближайших 48 часов.

76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.

Ранее стало известно, сколько получает бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон за работу в качестве посла манкунианского футбольного клуба. Оказывается, шотландец зарабатывает круглую сумму даже на пенсии.
тренер, футбол, Алекс Фергюсон

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно о каком матче первым делом спросил Алекс Фергюсон после комы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Алекс Фергюсон. Фото AFP

Знаменитый тренер Алекс Фергюсон вышел из комы

Вчера, 11:04

Фергюсон, по данным газеты, уже общался со своей семьей и друзьями

Футбол

Алекс Фергюсон. Фото AFP

"Продолжайте бороться, босс": знаменитый тренер Алекс Фергюсон перенес инсульт

6 Мая, 14:06

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" успешно перенес операцию, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии
Загрузка...
Загрузка...