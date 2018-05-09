Стало известно о каком матче первым делом спросил Алекс Фергюсон после комы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, выйдя из комы 7 мая после операции, смог сесть и пообщаться с родственниками и друзьями. Первым делом шотландский специалист поинтересовался у своего сына Даррена, который возглавляет клуб английской первой лиги "Донкастер Роверс", как сыграла его команда в заключительном матче сезона с "Уиган Атлетик" (0:1), сообщает The Sun.

Фергюсон продолжает пребывать в отделении интенсивной терапии, но теперь у врачей появился осторожный оптимизм относительно его дальнейшего восстановления.

Накануне сообщалось, что перспективы восстановления Фергюсона определятся в течение ближайших 48 часов.

76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.

Ранее стало известно, сколько получает бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон за работу в качестве посла манкунианского футбольного клуба. Оказывается, шотландец зарабатывает круглую сумму даже на пенсии.