Стало известно, почему Криштиану Роналду не праздновал гол в ворота "Барселоны"

Стала известна причина, по которой нападающий "Реала" Криштиану Роналду не стал праздновать свой гол в ворота "Барселоны" в матче команд в 36-м туре испанской Примеры (2:2).

Португальский футболист отметился забитым мячом в "эль-класико", но вместо празднования гола лишь обнялся с партнером по команде и отправился на свою половину поля. Такая реакция была связана с состоянием бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, под руководством которого Роналду выступал с 2003 по 2009 год.

"Как я могу радоваться, если человек, научивший меня играть в футбол, бьется за свою жизнь в больнице?" – цитирует Роналду Daily Star.

Фергюсон попал в больницу 5 мая после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня шотландский специалист вышел из комы, а вчера, 9 мая, был выписан из отделения интенсивной терапии и переведён в стационар.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая в Киеве: травма лидера "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" оказалась несерьезной.