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Стало известно почему Марьян Швед не играет в Лиге чемпионов

17 июля, 15:24

Украинский полузащитник пропустит матч "Селтик" – "Сараево"

Швед в мае переехал в Глазго
Швед в мае переехал в Глазго. Фото: Instagram

Атакующий полузащитник сборной Украины Марьян Швед не сыграет за шотландский "Селтик" во втором матче квалификации Лиги чемпионов против "Сараево". Причину назвал главный тренер шотландского клуба Нил Леннон:

"Марьян Швед все еще работает над восстановлением после травмы паха".

Второй матч первого раунда квалификации ЛЧ между "Селтиком" и боснийским "Сараево" пройдет 17 июля, в Глазго. В первом матче шотландская команда одержала гостевую победу со счетом – 3:1, Марьян Швед в ней также участия не принимал.

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты

Шотландцы купили полузащитника у "Карпат" зимой и оставили его в аренде до конца сезона, а в начале мая Швед присоединился к команде и был представлен в качестве игрока. В конце июня Швед дебютировал за новый клуб выйдя в стартовом составе в товарищеском матче против австрийского "Винера". Швед отыграл первые 45 минут матча и был заменен после перерыва.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег футболист, Лига чемпионов, Селтик, Марьян Швед

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