Стало известно, сколько итальянские клубы потратили на новых футболистов

Клубы Серии А выложили более миллиарда евро на трансферы игроков летом 2018 года

Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу потратили в минувшее трансферное окно 1,14 миллиарда евро, сообщает Football Italia. Расходы итальянских клубов увеличились по сравнению с прошлым годом на 233 миллиона евро. Больше в минувшее трансферное окно потратили лишь клубы английской Премьер-лиги (1,42 миллиарда евро).

Среди итальянских клубов больше всех за новичков заплатил "Ювентус" – 250 миллионов. В частности, туринцы приобрели Криштиану Роналду, Жуана Канселу, Дугласа Косту и Леонардо Бонуччи.

Второе место заняла "Рома", потратившая на трансферы 136 миллионов евро.

Чемпионат Италии стартует в субботу матчами "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи".

Кстати, мы уже писали, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.

Также в субботу состоится суперматч в чемпионате Англии. Лондонское дерби начнется в 19:30 по киевскому времени, смотреть матч "Челси" – "Арсенал" можно на канале "Футбол 2" и в интернете на сайте oll.tv.