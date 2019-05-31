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Стало известно, сколько Конте проиграл в зарплате тренеру Лунина

31 мая, 16:48

"Интер" будет платить новому коучу 11 миллионов евро в год

Антонио Конте
Антонио Конте. Фото: AFP

Стало известно, сколько будет получать итальянский специалист Антонио Конте, которого "Интер" официально представил в качестве главного тренера команды в пятницу, 31 мая. По данным издания Gazzetta dello Sport, зарплата 49-летнего Конте составит около 11 миллионов евро в год, при этом тренер заключил с "Интером" 3-летний контракт. Таким образом, Антонио Конте получил статус одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира. Больше, чем он, получают только Диего Симеоне ("Атлетико", 23 млн евро), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 18 млн евро), Эрнесто Вальверде ("Барселона", 12,5 млн евро) и клубный тренер нашего Андрея Лунина – Зинедин Зидан ("Реал", 12 млн евро).

Как мы писали ранее, титулованный итальянец Антонио Конте заменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, который проработал в "Интере" два года и ушел по окончании сезона. Последним местом работы Конте был лондонский "Челси". В первом же сезоне итальянец выиграл чемпионат Англии, но затем побил горшки с руководством клуба и покинул команду до истечения контракта. Недавно Конте выиграл суд у "Челси" по делу о компенсации за досрочное расторжение контракта.

В нынешнем сезоне "Интер" дошел до 1/8 Лиги Европы, где проиграл обидчику "Шахтера" – "Айнтрахту":

Ранее также была объявлена команда 11 лучших игроков Лиги чемпионов. Интересно, что в нее не вошел ни один из игроков "Тоттенхэма", а другой финалист ЛЧ – "Ливерпуль" – представлен в этой дрим-тим всего двумя исполнителями. Кстати, в списке 11 лучших не нашлось места Роналду. Но и без него эта команда потянула почти на миллиард евро – суммарная стоимость оказавшихся в ней футболистов, согласно оценкам Transfermarkt, составила 903 миллиона евро.

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Тег чемпионат Италии, Интер Италия, Антонио Конте

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Сегодня|Спорт

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