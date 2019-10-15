Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов

/ Фото: AFP

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Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии. Кроме того, недовольства вызывают военные приветствия футболистов сборной Турции во время отборочных матчей к Евро-2020, хотя такой же жест со стороны российского футболиста на ЧМ-2018 остался безнаказанным.

"Мы исполним свою роль с полным уважением автономии и независимости спорта. Но мы, конечно, не можем заменить ООН, ЕС, США, дипломатии, послов и другие политические институты", – сказал Ува. – "Решения будут приниматься после консультаций с Исполнительным комитетом УЕФА и президентом".

Ранее министр спорта Франции потребовала применить санкции к сборной Турции, а клуб из второй бундеслиги "Санкт-Паули" отстранил турецкого полузащитника Дженка Шахина, который поддержал наступление Турции на Сирию.

Добавим, что в свое время ФИФА не лишила Россию права проведения ЧМ-2018, несмотря на обвинения в военной агрессии против Украины и боевых действиях в Сирии. Также Россия стала фигурантом допингового скандала, в результате чего, сборную не допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Принять жесткие меры ФИФА призывали чиновники из различных стран, но руководству мирового футбола было удобнее поиграть в футбол в Кремле.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал "Тоттенхэм" в прошлом финале Лиги чемпионов:

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