Путин сыграл в футбол в рабочем кабинете: появилось видео

Сегодня, 16:06

Российский президент не сильно блеснул умениями, но головой мяч смог отбить

Путин гоняет мяч в Кремле. Фото скриншот
Путин гоняет мяч в Кремле. Фото скриншот

Президент России Владимир Путин снялся в рекламном ролике, посвященном Чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ летом этого года Соответствующий ролик появился в YouTube.

Путин вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино понабивали мяч прямо в кабинете российского президента в Кремле. Отметим, что у обоих не сильно сложилось с футбольным мастерством, но Инфантино хотя бы несколько раз набил мяч.

В полной версии рекламного ролика снялись настоящие мастера – бывшие и действующие футболисты, среди которых Диего Марадона, Раналдо, Диего Форлан, Уэйн Руни.

Напомним, в августе прошлого года Путину предложили стать тренером футбольной сборной. Глава муниципального образования Черемхово во время обсуждения с Путиным в Иркутской области перспективы российской сборной на домашнем Чемпионате мира 2018 года сказал, что российская команда тогда начнет хорошо играть, когда ее возглавит президент РФ.

Также летом президент РФ поучаствовал в подводной рыбалке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ во время поездки в Сибирь два часа пытался поймать щуку.
Россия, Путин, реклама, футбол, чемпионат мира, инфантино
Источник:

"Сегодня"

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