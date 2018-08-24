Старт чемпионата Германии по футболу: расписание и результаты первого тура

Сегодня, 18:47

"Бавария" начнет защиту титула в матче с "Хоффенхаймом", а единственный украинец в Бундеслиге Коноплянка поедет в Вольфсбург

&quot;Бавария&quot; сыграет с &quot;Хоффенхаймом&quot; в стартовом туре Бундеслиги. Фото AFP
"Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом" в стартовом туре Бундеслиги. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят матчи первого тура Бундеслиги. В пятницу защиту титула начинает "Бавария", которая в Мюнхене примет "Хоффенхайм". "Шальке" с единственным представителем Украины в Бундеслиге Евгением Коноплянкой в субботу на выезде сыграет с "Вольфсбургом". Расписание и результаты матчей первого тура чемпионата Германии:

Пятница, 24 августа:

21:30 "Бавария" – "Хоффенхайм"

Суббота, 25 августа:

16:30 "Вердер" – "Ганновер"

16:30 "Вольфсбург" – "Шальке"

16:30 "Герта" – "Нюрнберг"

16:30 "Фортуна" – "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

19:30 "Боруссия" М – "Байер"

Воскресенье, 26 августа:

16:30 "Майнц" – "Штутгарт"

19:00 "Боруссия" Д – "Лейпциг"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 0-0 0
2  ФОРТУНА Д 0 0 0 0 0-0 0
3  АУГСБУРГ 0 0 0 0 0-0 0
4  ФРАЙБУРГ 0 0 0 0 0-0 0
5  ЛЕЙПЦИГ 0 0 0 0 0-0 0
6  МАЙНЦ 0 0 0 0 0-0 0
7  ШТУТГАРТ 0 0 0 0 0-0 0
8  БОРУССИЯ Д 0 0 0 0 0-0 0
9  ГЕРТА 0 0 0 0 0-0 0
10  НЮРНБЕРГ 0 0 0 0 0-0 0
11  БОРУССИЯ М 0 0 0 0 0-0 0
12  БАЙЕР 0 0 0 0 0-0 0
13  БАВАРИЯ 0 0 0 0 0-0 0
14  ГАННОВЕР 0 0 0 0 0-0 0
15  ВЕРДЕР 0 0 0 0 0-0 0
16  ВОЛЬФСБУРГ 0 0 0 0 0-0 0
17  ШАЛЬКЕ 0 0 0 0 0-0 0
18  ХОФФЕНХАЙМ 0 0 0 0 0-0 0

Расписание и результаты второго тура чемпионата Испании: "Барселона" и "Реал" сыграют на выезде – против "Вальядолида" и "Жироны".

Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины: донецкое дерби в Киеве и визит "Динамо" в Одессу.
чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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