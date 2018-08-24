Старт чемпионата Германии по футболу: расписание и результаты первого тура

"Бавария" начнет защиту титула в матче с "Хоффенхаймом", а единственный украинец в Бундеслиге Коноплянка поедет в Вольфсбург

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят матчи первого тура Бундеслиги. В пятницу защиту титула начинает "Бавария", которая в Мюнхене примет "Хоффенхайм". "Шальке" с единственным представителем Украины в Бундеслиге Евгением Коноплянкой в субботу на выезде сыграет с "Вольфсбургом". Расписание и результаты матчей первого тура чемпионата Германии:

Пятница, 24 августа:

21:30 "Бавария" – "Хоффенхайм"

Суббота, 25 августа:

16:30 "Вердер" – "Ганновер"

16:30 "Вольфсбург" – "Шальке"

16:30 "Герта" – "Нюрнберг"

16:30 "Фортуна" – "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

19:30 "Боруссия" М – "Байер"

Воскресенье, 26 августа:

16:30 "Майнц" – "Штутгарт"

19:00 "Боруссия" Д – "Лейпциг"

Таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 0-0 0 2 ФОРТУНА Д 0 0 0 0 0-0 0 3 АУГСБУРГ 0 0 0 0 0-0 0 4 ФРАЙБУРГ 0 0 0 0 0-0 0 5 ЛЕЙПЦИГ 0 0 0 0 0-0 0 6 МАЙНЦ 0 0 0 0 0-0 0 7 ШТУТГАРТ 0 0 0 0 0-0 0 8 БОРУССИЯ Д 0 0 0 0 0-0 0 9 ГЕРТА 0 0 0 0 0-0 0 10 НЮРНБЕРГ 0 0 0 0 0-0 0 11 БОРУССИЯ М 0 0 0 0 0-0 0 12 БАЙЕР 0 0 0 0 0-0 0 13 БАВАРИЯ 0 0 0 0 0-0 0 14 ГАННОВЕР 0 0 0 0 0-0 0 15 ВЕРДЕР 0 0 0 0 0-0 0 16 ВОЛЬФСБУРГ 0 0 0 0 0-0 0 17 ШАЛЬКЕ 0 0 0 0 0-0 0 18 ХОФФЕНХАЙМ 0 0 0 0 0-0 0

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