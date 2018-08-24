Старт чемпионата Германии по футболу: расписание и результаты первого тура
"Бавария" начнет защиту титула в матче с "Хоффенхаймом", а единственный украинец в Бундеслиге Коноплянка поедет в Вольфсбург
В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят матчи первого тура Бундеслиги. В пятницу защиту титула начинает "Бавария", которая в Мюнхене примет "Хоффенхайм". "Шальке" с единственным представителем Украины в Бундеслиге Евгением Коноплянкой в субботу на выезде сыграет с "Вольфсбургом". Расписание и результаты матчей первого тура чемпионата Германии:
Пятница, 24 августа:
21:30 "Бавария" – "Хоффенхайм"
Суббота, 25 августа:
16:30 "Вердер" – "Ганновер"
16:30 "Вольфсбург" – "Шальке"
16:30 "Герта" – "Нюрнберг"
16:30 "Фортуна" – "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
19:30 "Боруссия" М – "Байер"
Воскресенье, 26 августа:
16:30 "Майнц" – "Штутгарт"
19:00 "Боруссия" Д – "Лейпциг"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АЙНТРАХТ Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|ФОРТУНА Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|АУГСБУРГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ФРАЙБУРГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|ЛЕЙПЦИГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|МАЙНЦ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ШТУТГАРТ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|БОРУССИЯ Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ГЕРТА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|НЮРНБЕРГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|БОРУССИЯ М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|БАЙЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|БАВАРИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|ГАННОВЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|ВЕРДЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ВОЛЬФСБУРГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|ШАЛЬКЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|ХОФФЕНХАЙМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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