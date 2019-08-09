Старт Премьер-лиги: все о первом туре чемпионата Англии по футболу

"МанСити" выиграл Суперкубок-2019 / Фото: AFP

Новый сезон стартует в английской Премьер-лиге. Чемпионские звание будет защищать "Манчестер Сити". "Горожане" входят в сезон в хорошем настроении, неделей ранее они завоевали Суперкубок Англии. В серии пенальти "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль".

Кстати, в межсезонье клубы АПЛ потратили 1,386 млрд фунтов стерлингов на трансферы. Это на 83 млн больше, чем в прошлом году.

Самую крупную покупку совершил "Манчестер Юнайтед", приобретя у "Лестера" защитника сборной Англии Гарри Магуайра за 78,30 млн фунтов стерлингов.

Пятница, 9 августа

22:00 "Ливерпуль" – "Норвич"

Суббота, 10 августа

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14:30 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

17:00 "Бернли" – "Саутгемптон"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон"

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17:00 "Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"

19:30 "Тоттенхэм" – "Астон Вилла"

Воскресенье, 11 августа

16:00 "Лестер" – "Вулверхэмптон"

16:00 "Ньюкасл" – "Арсенал"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

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