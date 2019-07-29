Поединок отбора на Евро-2020 пройдет в Харькове

Украина - Литва / Фото: ФФУ

Стартовала продажа билетов на матч Украина – Литва https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 2019-07-29T14:29:00+03:00 Футбол Поединок отбора на Евро-2020 пройдет в Харькове

Началась продажа билетов на поединок группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы. Цены на билеты от 50 до 500 гривен. Сейчас можно приобрести билеты по цене 200 гривен, 300 гривен, 450 гривен и 500 гривен.

Наша национальная команда продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2020. Следующий домашний матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 октября в 21:45 в Харькове и стадионе ОСК "Металлист".

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На данный момент сборная Украины провела четыре матча в рамках отбора Евро-2020. На выезде "сине-желтые" сыграли вничью с Португалией и победили Люксембург. Во Львове подопечные Андрея Шевченко разгромили Сербию и снова одолели сборную Люксембурга. С 10 очками сборная Украины лидирует в группе B.

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Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.

Также добавим, что нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных.

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