Стартовала продажа билетов на матч Украина – Литва

Началась продажа билетов на поединок группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы. Цены на билеты от 50 до 500 гривен. Сейчас можно приобрести билеты по цене 200 гривен, 300 гривен, 450 гривен и 500 гривен.
Наша национальная команда продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2020. Следующий домашний матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 октября в 21:45 в Харькове и стадионе ОСК "Металлист".
На данный момент сборная Украины провела четыре матча в рамках отбора Евро-2020. На выезде "сине-желтые" сыграли вничью с Португалией и победили Люксембург. Во Львове подопечные Андрея Шевченко разгромили Сербию и снова одолели сборную Люксембурга. С 10 очками сборная Украины лидирует в группе B.
Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.
Также добавим, что нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных.
Смотрите, как чемпионов мира U-20 встречали в Украине:
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