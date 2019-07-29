Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Стартовала продажа билетов на матч Украина – Литва

Сегодня, 14:29

Поединок отбора на Евро-2020 пройдет в Харькове

Украина - Литва

Украина - Литва / Фото: ФФУ

Стартовала продажа билетов на матч Украина – Литва https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Футбол Поединок отбора на Евро-2020 пройдет в Харькове

Началась продажа билетов на поединок группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы. Цены на билеты от 50 до 500 гривен. Сейчас можно приобрести билеты по цене 200 гривен, 300 гривен, 450 гривен и 500 гривен.

Наша национальная команда продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2020. Следующий домашний матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 октября в 21:45 в Харькове и стадионе ОСК "Металлист".

Реклама

На данный момент сборная Украины провела четыре матча в рамках отбора Евро-2020. На выезде "сине-желтые" сыграли вничью с Португалией и победили Люксембург. Во Львове подопечные Андрея Шевченко разгромили Сербию и снова одолели сборную Люксембурга. С 10 очками сборная Украины лидирует в группе B.

В тренде
Начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю уволили
Виталий Глуховеря

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25. 

Также добавим, что нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных.

Смотрите, как чемпионов мира U-20 встречали в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Реклама

Реклама

Новости партнеров

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов

Популярные статьи

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнираФутбол
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"Футбол