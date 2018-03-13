Стартовые составы на матч "Рома" – "Шахтер" и "МЮ" – "Севилья"

Сегодня, 21:06

На острие атаки "горняков" будет действовать Факундо Феррейра, а у "МЮ" на поле выйдут четыре футболиста атакующего плана

Стали известны стартовые составы на матчи ЛЧ во вторник. Фото AFP
Стали известны стартовые составы на матчи ЛЧ во вторник. Фото AFP

Стали известны стартовые составы на ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник.

На матч "Рома" – "Шахтер" Паулу Фонсека выпустил такой состав: в воротах Андрей Пятов, в защите сыграют Бутко, Ордец, Ракицкий и Исмаили, в полузащите – Степаненко, Марлос, Бернард, Фред и Тайсон, на острие атаки будет действовать Факундо Феррейра.

Смотреть онлайн "Рома" – "Шахтер": трансляция матча с комментариями, фото и видео-повторами.

Составы на матч "Рома" – "Шахтер":

"Рома": 1.Алисон, 20.Фасио, 44.Манолас, 11.Коларов, 16.де Росси, 4.Найнгголан, 6.Стротман, 8.Перотти, 17.Юндер, 24.Флоренци, 9.Джеко.
Запасные: 28.Скорупски, 5.Жуан Жесус, 25.Бруно Перес, 7.Пеллегрини, 30.Жерсон, 92.Эль-Шаарави, 14.Шик.

"Шахтер": 30.Пятов, 2.Бутко, 18.Ордец, 44.Ракицкий, 31.Исмаили, 6.Степаненко, 11.Марлос, 10.Бернард, 8.Фред, 7.Тайсон, 19.Феррейра.
Запасные: 55.Кудрик, 5.Хочолава, 34.Петряк, 74.Коваленко Вик., 21.Алан Патрик, 9.Дентиньо, 59.Зубков.

В матче "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" в группе атаки английского клуба появятся Джесси Лингард, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.

Смотреть онлайн "МЮ" – "Севилья": расписание трансляций поединка на ТВ и в интернете.

Составы на матч "Манчестер Юнайтед" – "Севилья":

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг – Феллаини, Матич – Лингард, Санчес, Рэшфорд – Лукаку.
Запасные: Ромеро, Линделеф, Погба, Мата, Марсьяль, Дармиан, Мактоминэй.

"Севилья": Рико – Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро – Н'Зонзи, Банега – Сарабья, Васкес, Корреа – Мюриэль.
Запасные: Сориа, Бен Йеддер, Гайс, Писарро, Пареха, Нолито, Арана.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Манчестер Юнайтед, Севилья, Рома Италия

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