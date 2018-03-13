Стартовые составы на матч "Рома" – "Шахтер" и "МЮ" – "Севилья"

На острие атаки "горняков" будет действовать Факундо Феррейра, а у "МЮ" на поле выйдут четыре футболиста атакующего плана

Стали известны стартовые составы на ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник.

На матч "Рома" – "Шахтер" Паулу Фонсека выпустил такой состав: в воротах Андрей Пятов, в защите сыграют Бутко, Ордец, Ракицкий и Исмаили, в полузащите – Степаненко, Марлос, Бернард, Фред и Тайсон, на острие атаки будет действовать Факундо Феррейра.

Смотреть онлайн "Рома" – "Шахтер": трансляция матча с комментариями, фото и видео-повторами.

Составы на матч "Рома" – "Шахтер":

"Рома": 1.Алисон, 20.Фасио, 44.Манолас, 11.Коларов, 16.де Росси, 4.Найнгголан, 6.Стротман, 8.Перотти, 17.Юндер, 24.Флоренци, 9.Джеко.

Запасные: 28.Скорупски, 5.Жуан Жесус, 25.Бруно Перес, 7.Пеллегрини, 30.Жерсон, 92.Эль-Шаарави, 14.Шик.

"Шахтер": 30.Пятов, 2.Бутко, 18.Ордец, 44.Ракицкий, 31.Исмаили, 6.Степаненко, 11.Марлос, 10.Бернард, 8.Фред, 7.Тайсон, 19.Феррейра.

Запасные: 55.Кудрик, 5.Хочолава, 34.Петряк, 74.Коваленко Вик., 21.Алан Патрик, 9.Дентиньо, 59.Зубков.

В матче "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" в группе атаки английского клуба появятся Джесси Лингард, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.

Смотреть онлайн "МЮ" – "Севилья": расписание трансляций поединка на ТВ и в интернете.

Составы на матч "Манчестер Юнайтед" – "Севилья":

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг – Феллаини, Матич – Лингард, Санчес, Рэшфорд – Лукаку.

Запасные: Ромеро, Линделеф, Погба, Мата, Марсьяль, Дармиан, Мактоминэй.

"Севилья": Рико – Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро – Н'Зонзи, Банега – Сарабья, Васкес, Корреа – Мюриэль.

Запасные: Сориа, Бен Йеддер, Гайс, Писарро, Пареха, Нолито, Арана.