Стартует чемпионат Испании: расписание и результаты матчей

17 августа стартует чемпионат Испании по футболу сезона 2018/2019 годов. Откроет новый сезон Примеры поединок "Жироны" и одного из трех новичков "Вальядолида". Кроме него в элитный дивизион из первой лиги поднялись "Уэска" и "Райо Вальекано".

Главной новостью межсезонья в Испании стал переход Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский "Ювентус". Теперь все внимание фанатов Примеры будет приковано к лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. Главное, чтобы ему не стало скучно без такого конкурента.

Добавим, что посреди недели два мадридским клуба – "Реал" и "Атлетико" встречались в матче за Суперкубок УЕФА. Победу и трофей одержали матрасники, поэтому им дали на один день отдыха больше – свой матч первого тура Примеры они проведут в понедельник.

Действующий чемпион "Барселона" начнет защиту титула в хорошем расположении духа – на прошлых выходных каталонцы обыграли "Севилью" в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.

Пятница, 17 августа

21:15 "Жирона" – "Вальядолид"

23:15 "Бетис" – "Леванте"

Суббота, 18 августа

19:15 Сельта" – "Эспаньол"

21:15 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад"

23:15 "Барселона" – "Депортиво"

Воскресенье, 19 августа

19:15 "Эйбар" – "Уэска"

21:15 "Райо Вальекано" – "Севилья"

23:15 "Реал" – "Хетафе"

Понедельник, 20 августа

21:00 "Валенсия" – "Атлетико"

23:00 "Атлетик" – "Леганес"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АЛАВЕС 0 0 0 0 0-0 0 2 БЕТИС 0 0 0 0 0-0 0 3 ВАЛЬЯДОЛИД 0 0 0 0 0-0 0 4 ЖИРОНА 0 0 0 0 0-0 0 5 БАРСЕЛОНА 0 0 0 0 0-0 0 6 ЭСПАНЬОЛ 0 0 0 0 0-0 0 7 ЛЕВАНТЕ 0 0 0 0 0-0 0 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 0 0 0 0 0-0 0 9 ВИЛЬЯРРЕАЛ 0 0 0 0 0-0 0 10 СЕЛЬТА 0 0 0 0 0-0 0 11 СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 0-0 0 12 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 0 0 0 0 0-0 0 13 ХЕТАФЕ 0 0 0 0 0-0 0 14 РЕАЛ МАДРИД 0 0 0 0 0-0 0 15 ЭЙБАР 0 0 0 0 0-0 0 16 ЛЕГАНЕС 0 0 0 0 0-0 0 17 АТЛЕТИК 0 0 0 0 0-0 0 18 АТЛЕТИКО 0 0 0 0 0-0 0 19 ВАЛЕНСИЯ 0 0 0 0 0-0 0 20 УЭСКА 0 0 0 0 0-0 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.