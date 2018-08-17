Стартует чемпионат Испании: расписание и результаты матчей

Сегодня, 21:11

Центральный матч тура "Валенсия" – "Атлетико" состоится в понедельник

&quot;Атлетико&quot; и &quot;Реал&quot; уже открыли сезон матчем за Суперкубок УЕФА. Фото AFP
"Атлетико" и "Реал" уже открыли сезон матчем за Суперкубок УЕФА. Фото AFP

17 августа стартует чемпионат Испании по футболу сезона 2018/2019 годов. Откроет новый сезон Примеры поединок "Жироны" и одного из трех новичков "Вальядолида". Кроме него в элитный дивизион из первой лиги поднялись "Уэска" и "Райо Вальекано".

Главной новостью межсезонья в Испании стал переход Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский "Ювентус". Теперь все внимание фанатов Примеры будет приковано к лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. Главное, чтобы ему не стало скучно без такого конкурента.

Добавим, что посреди недели два мадридским клуба – "Реал" и "Атлетико" встречались в матче за Суперкубок УЕФА. Победу и трофей одержали матрасники, поэтому им дали на один день отдыха больше – свой матч первого тура Примеры они проведут в понедельник.

Действующий чемпион "Барселона" начнет защиту титула в хорошем расположении духа – на прошлых выходных каталонцы обыграли "Севилью" в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.

Пятница, 17 августа

21:15 "Жирона" – "Вальядолид"

23:15 "Бетис" – "Леванте"

Суббота, 18 августа

19:15 Сельта" – "Эспаньол"

21:15 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад"

23:15 "Барселона" – "Депортиво"

Воскресенье, 19 августа

19:15 "Эйбар" – "Уэска"

21:15 "Райо Вальекано" – "Севилья"

23:15 "Реал" – "Хетафе"

Понедельник, 20 августа

21:00 "Валенсия" – "Атлетико"

23:00 "Атлетик" – "Леганес"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  АЛАВЕС 0 0 0 0 0-0 0
2  БЕТИС 0 0 0 0 0-0 0
3  ВАЛЬЯДОЛИД 0 0 0 0 0-0 0
4  ЖИРОНА 0 0 0 0 0-0 0
5  БАРСЕЛОНА 0 0 0 0 0-0 0
6  ЭСПАНЬОЛ 0 0 0 0 0-0 0
7  ЛЕВАНТЕ 0 0 0 0 0-0 0
8  РЕАЛ СОСЬЕДАД 0 0 0 0 0-0 0
9  ВИЛЬЯРРЕАЛ 0 0 0 0 0-0 0
10  СЕЛЬТА 0 0 0 0 0-0 0
11  СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 0-0 0
12  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 0 0 0 0 0-0 0
13  ХЕТАФЕ 0 0 0 0 0-0 0
14  РЕАЛ МАДРИД 0 0 0 0 0-0 0
15  ЭЙБАР 0 0 0 0 0-0 0
16  ЛЕГАНЕС 0 0 0 0 0-0 0
17  АТЛЕТИК 0 0 0 0 0-0 0
18  АТЛЕТИКО 0 0 0 0 0-0 0
19  ВАЛЕНСИЯ 0 0 0 0 0-0 0
20  УЭСКА 0 0 0 0 0-0 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.
футбол, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Стартует чемпионат Испании: расписание и результаты матчей". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Неймар. Фото AFP

"Реал" готов выложить рекордные 300 миллионов за Неймара

Сегодня, 15:54

После ухода Роналду и поражения в матче за суперкубок УЕФА руководство "Реала" снова смотрит на Неймара  

Футбол

Матчи чемпионата Испании будут проходить на территории США и Канады

Вчера, 14:55

Руководство Ла Лиги стремится развивать интерес к футболу во всем мире
Загрузка...

Футбол

"Барселона". Лео Месси: "Дают 1,57 на бомбардира сезона?" Фото AFP

Безкриштианье: превью старта чемпионата Испании по футболу

13 Августа, 12:23

На этой неделе стартует самый топовый по рейтингу УЕФА еврочемпионат - испанский, потеряв двух своих топов. А нас интресуют ворота "Реала"

Футбол

Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и не смог забить в ворота "Ливерпуля". Фото Getty

Обзор уикенда в еврочемпионатах: Лунин с трофеем, Ярмоленко с 0:4

13 Августа, 11:48

"Реал" разогрелся перед Суперкубом УЕФА, украинец стартовал в английской Пермьер-лиге

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Необычное признание Роналду: С детства мечтал играть за "Ювентус"

11 Августа, 20:27

У португальца есть ощущение, что итальянские болельщики его любят

Футбол

В матче "Барселона" - "Севилья" тренеры смогут сделать четвертую замену, если будет дополнительное время. Фото AFP

Суперкубок Испании "Барселона" - "Севилья": федерация разрешила четвертую замену

11 Августа, 11:31

В поединке за Суперкубок Испании в Марокко будет разрешена четвертая замена в дополнительное время
Загрузка...