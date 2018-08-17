Стартует чемпионат Испании: расписание и результаты матчей
Центральный матч тура "Валенсия" – "Атлетико" состоится в понедельник
17 августа стартует чемпионат Испании по футболу сезона 2018/2019 годов. Откроет новый сезон Примеры поединок "Жироны" и одного из трех новичков "Вальядолида". Кроме него в элитный дивизион из первой лиги поднялись "Уэска" и "Райо Вальекано".
Главной новостью межсезонья в Испании стал переход Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский "Ювентус". Теперь все внимание фанатов Примеры будет приковано к лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. Главное, чтобы ему не стало скучно без такого конкурента.
Добавим, что посреди недели два мадридским клуба – "Реал" и "Атлетико" встречались в матче за Суперкубок УЕФА. Победу и трофей одержали матрасники, поэтому им дали на один день отдыха больше – свой матч первого тура Примеры они проведут в понедельник.
Действующий чемпион "Барселона" начнет защиту титула в хорошем расположении духа – на прошлых выходных каталонцы обыграли "Севилью" в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.
Пятница, 17 августа
21:15 "Жирона" – "Вальядолид"
23:15 "Бетис" – "Леванте"
Суббота, 18 августа
19:15 Сельта" – "Эспаньол"
21:15 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад"
23:15 "Барселона" – "Депортиво"
Воскресенье, 19 августа
19:15 "Эйбар" – "Уэска"
21:15 "Райо Вальекано" – "Севилья"
23:15 "Реал" – "Хетафе"
Понедельник, 20 августа
21:00 "Валенсия" – "Атлетико"
23:00 "Атлетик" – "Леганес"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АЛАВЕС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|БЕТИС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|ВАЛЬЯДОЛИД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ЖИРОНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|БАРСЕЛОНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ЭСПАНЬОЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ЛЕВАНТЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|СЕЛЬТА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|СЕВИЛЬЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|ХЕТАФЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|РЕАЛ МАДРИД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|ЭЙБАР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ЛЕГАНЕС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|АТЛЕТИК
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|АТЛЕТИКО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|ВАЛЕНСИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20
|УЭСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.
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