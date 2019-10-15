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Статистики назвали неожиданного героя матча Украина-Португалия

15 октября, 11:37

Лучшим в составе нашей сборной признали вратаря Андрея Пятова

Пятова и Роналду признали лучшими игроками матча

Пятова и Роналду признали лучшими игроками матча / Фото: ФФУ

По итогам вчерашнего суперматча Украина-Португалия статистические порталы произвели подсчет полезных действий игроками обеих команд. Популярные статистические порталы WhoScored и InStat в составе сборной наших соперников лучшим ожидаемо назвали форварда Криштиану Роналду. А вот в составе "сине-желтых" главным героем признали не авторов голов Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, не полузащитников Руслана Малиновского и Александра Зинеченко, а вратаря Андрея Пятова! Напомним, сборная Украины "сделала" Роналду и вышла на Евро-2020.

Раздавая оценки, WhoScored поставил Роналду 8,6 балла, а Андрею Пятову – 8,5. Вторым среди наших оказался автор дебютного гола Яремчук (7,6), а третьим – Виталий Мыколенко (7,4). Второй наш голеадор, Ярмоленко, получил 7,1, а наименьший балл – заработавший удаление Тарас Степаненко (4,8).в

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Статистический портал InStat полезные действия Андрея Пятова оценил в 380 очков, а Роналду – в 337. На втором и третьем месте у хозяев оказались Ярмоленко (310) и Малиновский (307).

В тренде
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!
Украина vs Роналду

Лучшие моменты можно посмотреть в видеообзоре матча Украина-Португалия.

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Португалия футбол Криштиану Роналду Андрей Пятов

Источник: Сегодня|Спорт

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