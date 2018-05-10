Степаненко ответил Гармашу на "гнилого человека": "Не держу на него зла, буду выше этого"

Сегодня, 16:26

Полузащитник "Шахтера" прокомментировал слова Дениса Гармаша, сказанные после поражения в финале Кубка Украины

Тарас Степаненко. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Тарас Степаненко. Фото ФК "Шахтер"

В Днепре в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 и завоевал первый трофей в 2018 году. Оба гола были забиты во втором тайме: Факундо Феррейра замкнул прострел с правого фланга, а Ярослав Ракицкий поразил ворота киевлян прямым ударом со стандарта. Видео голов матча "Шахтер" – "Динамо" – 2:0 доступно на нашем сайте.

После игры полузащитник киевлян Денис Гармаш обвинил игрока донецкой команды Тараса Степаненко в нечестной игре и назвал его "гнилым человеком". Вот что сказал Гармаш после матча: "Любое нарушение, каждый мелкий фол был не в нашу пользу, плюс те люди, которые играют там еще... Степаненко – это вообще гнилой человек, я считаю. То есть человек просто некрасиво себя ведет на поле. Надо быть честным, солидным как бы. Они, кажется, сильнее, но надо это доказывать на поле, а не так, как он себя ведет".

Сегодня Тарас Степаненко прокомментировал эти слова в свой адрес.

"Шахтер" одержал уверенную победу над "Динамо" в финале Кубка. Проигрывать никто не любит, поэтому слова Гармаша – это эмоции. Слова неприятные, но я не держу на него зла, буду выше этого. Нужно уметь прощать, также как нужно уметь проигрывать. Хочу поздравить всех болельщиков "Шахтера" с заслуженной победой в Кубке Украины!", – сказал Гармаш.

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чемпионат Украины, Кубок Украины, Денис Гармаш, Тарас Степаненко

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