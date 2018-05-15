Сто тысяч болельщиков пришли на чемпионский парад "Манчестер Сити"

Около ста тысяч человек приветствовали футболистов "Манчестер Сити" во время чемпионского парада по улицам Манчестера, который состоялся в понедельник.

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Также клуб установил рекорды по количеству набранных очков (100), побед (32) и забитых голов (106) за один сезон.

"Сейчас время наслаждаться тем, что мы сделали в этом сезоне. Не время говорить о следующем сезоне. Этим летом мы будем смотреть чемпионат мира на диване, у нас будет хорошее пиво, хорошее красное вино, и мы будем наслаждаться тем, что сделали. Мы рады поделиться тем, чего добились все вместе", – заявил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во время парада.

Напомним, что золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.