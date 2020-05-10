Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Страшен не только коронавирус: 19-летний одноклубник Малиновского попал в реанимацию

10 мая, 13:08

Александр Трикиша

Андреа Ринальди перенес аневризму мозга

19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди борется за жизнь после перенесенной аневризмы мозга, сообщает Football Italia. По информации источника, одноклубник нашего Руслана Малиновского был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение в больнице в Варесе. Состояние Ринальди оценивается как крайне тяжелое.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал в составе клуба Серии D "Леньяно" на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах. "Не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится", – опасается Руслан Малиновский.

Реклама

Кстати, недавно Малиновский эмоционально высказался о коронавирусе. "Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было", – говорит Руслан.

Смотрите, как забивает Руслан Малиновский

В тренде
Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом: как прошел главный бой первого "карантинного" турнира

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Аталанта

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...