Страшен не только коронавирус: 19-летний одноклубник Малиновского попал в реанимацию

19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди борется за жизнь после перенесенной аневризмы мозга, сообщает Football Italia. По информации источника, одноклубник нашего Руслана Малиновского был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение в больнице в Варесе. Состояние Ринальди оценивается как крайне тяжелое.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал в составе клуба Серии D "Леньяно" на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах. "Не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится", – опасается Руслан Малиновский.

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Кстати, недавно Малиновский эмоционально высказался о коронавирусе. "Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было", – говорит Руслан.

Смотрите, как забивает Руслан Малиновский

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