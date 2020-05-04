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Страсти по Роналду: пока все его ищут, Криштиану наслаждается у моря напитками

4 мая, 09:30

Андрей Фоменко

Футболист продолжает находиться на Мадейре и ждет возвращения в Италию

Несмотря на то, что официально пандемия коронавируса в мире продолжаются, мир спорта понемногу старается выходить из спячки. В Европе уже намечены даты рестарта сразу нескольких национальных чемпионатов. В том числе и итальянской Серии А, где выступает звездный форвард Криштиану Роналду. Вчера журналисты европейских изданий уже стали гадать, не вернулся ли португалец в Италию, но пока что Криштиану Роналду застрял на Мадейре.

Сам футболист спокойно воспринимает страсти и вокруг своей персоны и вопреки этому вчера около полуночи выложил в соцсетях свою фотографию у моря. Кришти действительно пребывает в родной Португалии, а на фото он предстал на фоне моря с чашкой напитка в руках и наушниками в ушах. В эти дни на Мадейре довольно облачно и прохладно: около +14 днем, а ночью +8, но Роналду не боится ходить босяком.

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Фотографию парень подписал романтично: "Отражения морем". Вероятно, намекал на свой синий наряд из штанов и футболки с длинными рукавами.

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Читайте, как вчера Роналду в постели с Джорджиной поздравил двух особенных женщин с Днем матери.

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии в феврале

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